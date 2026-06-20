¡Impactante accidente! Auto ingresó por completo a restaurante y dejó tres mujeres heridas

Dos adultas mayores y una madre de familia fueron las principales afectadas tras el fuerte impacto.

Un aparatoso accidente registrado en horas de la mañana en el Cercado de Lima dejó como saldo tres personas heridas, luego de que dos vehículos impactaran violentamente en la intersección de los jirones Zepita y Cañete.

El fuerte choque no solo dejó severos daños en las carrocerías de ambas unidades, sino que además provocó que uno de los vehículos terminara incrustado dentro de un restaurante, dejando heridos de gravedad que tuvieron que ser trasladados de emergencia a una clínica cercana.

TERRIBLE IMPACTO

Uno de los conductores involucrados indicó que circulaba a velocidad moderada por el jirón Zepita cuando, al aproximarse al jirón Cañete, apareció repentinamente otro automóvil, provocando la colisión.

Producto del fuerte impacto, uno de los vehículos terminó empotrado dentro de un negocio, dejando como saldo tres personas heridas. Entre los afectados se identificó a dos mujeres adultas mayores, de 70 y 60 años, además de una madre de familia, quienes fueron trasladadas para recibir atención médica.

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES

Tras el accidente, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Asimismo, las personas afectadas fueron trasladadas para recibir atención médica, mientras que ambos conductores serán sometidos a pericias e investigaciones para determinar las responsabilidades del caso.