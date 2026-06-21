Policía captura a presuntos integrantes de banda “Los Terribles de Breña”

En un exitoso operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP), cinco personas quedaron detenidas, quienes serían integrantes de la banda criminal “Los Terribles de Breña”, dedicados al robo de celulares.

La captura se realizó en un inmueble ubicado en el jirón Zorritos, en el Callao, donde los delincuentes fueron intervenidos. Durante el operativo se les incautó más de 30 celulares y una laptop, en la que habrían gestionado información de los equipos robados.

CAPTURARON A LOS IMPLICADOS

El coronel Robert Trujillo indicó que estos criminales tenían distintas metodologías de robo e incluso habrían asaltado a una unidad de transporte. “En la madrugada habrían asaltado a una empresa de transporte y despojado de sus celulares a sus pasajeros”, indicó.

Además, estos delincuentes utilizaban la falsa identidad para pedir dinero a familiares y amigos de las víctimas, todo bajo el pretexto de un supuesto préstamo.

TENÍAN CELULARES DE ALTA GAMA

Por otro lado, la mayoría de estos celulares era de alta gama y estaban valorizados en más de 123 mil soles. Asimismo, para no ser rastreados, estos sujetos rentaban departamentos a través de la plataforma Airbnb y cambiaban constantemente de ubicación.