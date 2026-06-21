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Hace 3 horas

Día del Padre: Presidencia de la República rinde homenaje a los papás que luchan por su familia y el Perú

La imagen publicada muestra las distintas labores y escenarios donde los progenitores desarrollan sus actividades, reflejando la presencia de trabajadores de distintas zonas del país.



Como cada año en esta fecha, la Presidencia de la República publicó, en sus redes sociales, un emotivo saludo dirigido a los padres peruanos que hoy celebran su día.

"¡Feliz Día del Padre! Hoy rendimos homenaje a los padres peruanos que, con esfuerzo, dedicación y amor, trabajan cada día por el bienestar de sus familias", se lee en su cuenta  de X.

DISTINTAS LABORES

Destacan también que su ejemplo y compromiso son fundamentales para construir un Perú con oportunidades y progreso, en el campo, en el mar, en las ciudades y en cada rincón del país.

La imagen del saludo muestra las distintas labores y escenarios donde los progenitores desarrollan sus actividades, reflejando la presencia de trabajadores de distintas zonas del Perú.

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