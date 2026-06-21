Día del Padre: Presidencia de la República rinde homenaje a los papás que luchan por su familia y el Perú

Como cada año en esta fecha, la Presidencia de la República publicó, en sus redes sociales, un emotivo saludo dirigido a los padres peruanos que hoy celebran su día.

"¡Feliz Día del Padre! Hoy rendimos homenaje a los padres peruanos que, con esfuerzo, dedicación y amor, trabajan cada día por el bienestar de sus familias", se lee en su cuenta de X.

DISTINTAS LABORES

Destacan también que su ejemplo y compromiso son fundamentales para construir un Perú con oportunidades y progreso, en el campo, en el mar, en las ciudades y en cada rincón del país.

La imagen del saludo muestra las distintas labores y escenarios donde los progenitores desarrollan sus actividades, reflejando la presencia de trabajadores de distintas zonas del Perú.