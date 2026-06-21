Promotor de eventos fue asesinado a balazos en SMP: sicarios lo atacaron frente a sus familiares

Según primeras informaciones, un promotor de eventos musicales fue asesinado a balazos en el distrito de San Martín de Porres (SMP). La víctima, identificada como Juan Orlandini, fue atacada por dos sicarios a pocos metros de su vivienda.

El crimen se registró anoche en la cuadra 13 de la avenida Perú, Orlandini Cahuas conversaba con unos familiares al lado de una licorería cuando fue sorprendido por los criminales que le dispararon seis veces y luego escaparon en una moto.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Sus familiares los trasladaron inmediatamente a una clínica cercana, donde le brindaron los primeros auxilios; pese a los esfuerzos de los médicos, a las horas falleció producto de las graves heridas; se desconocen las causas del ataque.

Trascendió que las cámaras de seguridad del sector captaron la ruta de escape de los criminales; las imágenes son analizadas por la policía. No se descarta que sean extorsionadores que se vengaron porque la víctima se negó a pagar cupos.