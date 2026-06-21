Cadena perpetua para venezolanos que mataron chofer de combi en Los Olivos: No pagó cupo de 7 soles

El Poder Judicial sentenció a cadena perpetua a los venezolanos María Ruiz, de 41 años, y Óscar Salinas, de 27, al encontrarlos culpables del delito de extorsión agravada en agravio del joven chofer de combi Jorge Ríos Lafite.

La víctima tenía 21 años cuando fue asesinada por sicarios en setiembre de 2024 en Los Olivos. Fue acribillado mientras esperaba pasajeros dentro de su unidad. El joven transportista pagaba S/ 7 diarios para que lo dejaran trabajar.

MÍNIMA CANTIDAD DE DINERO

Sin embargo, días antes del crimen, el muchacho se retrasó en el pago debido a que su combi tuvo desperfectos. Ese atraso habría sido suficiente para que los criminales decidieran acabar con su vida, por esa mínima cantidad de dinero.

Además de Ruiz Bolívar y Salinas Hernández, el Poder Judicial también condenó a Yofran Vargas, de 30 años, y Jesús Chacón, de 27. Ambos, también ciudadanos venezolanos, a nueve años de prisión por el mismo caso.