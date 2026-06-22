Alerta por nueva modalidad de estafa: usan IA para alterar comprobantes de pago

Una investigación realizada por el programa La Calle no Calla reveló una nueva modalidad de estafa que consiste en la falsificación de comprobantes de pagos digitales mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.

De acuerdo con el informe, los estafadores realizan transferencias por montos menores a los solicitados con el fin de generar la notificación legítima del pago. Posteriormente, toman una captura de pantalla de la operación y utilizan aplicaciones de inteligencia artificial para modificar el importe transferido, mostrando luego el comprobante alterado a los vendedores como si hubieran efectuado el pago completo.

Según testimonios recogidos por el programa, algunos comerciantes verifican únicamente la pantalla mostrada por el comprador o confían en la notificación sonora de aplicaciones como Yape, sin corroborar directamente que el monto recibido coincida con el valor de la transacción realizada.

COMERCIANTES AFECTADOS

Diversos vendedores han denunciado haber sido afectados por esta modalidad de fraude, la cual les ha ocasionado pérdidas económicas. Ante esta situación, se recomienda revisar directamente el historial de movimientos en las aplicaciones de pago antes de entregar productos o concretar cualquier venta.