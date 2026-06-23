VMT: padre que viajaba con su familia muere al chocar su auto contra un tráiler

Un accidente de tránsito se registró anoche en la cuadra 33 de la avenida Pachacútec, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). Un padre de familia, que viajaba con su familia, terminó impactando su auto contra un tráiler.

Según testigos, el vehículo circulaba a excesiva velocidad, cuando de un momento a otro el chofer terminó estrellándose con la parte posterior del tráiler, falleciendo en el acto, su familia (esposa, cuñada e hija de 11 años) quedó gravemente herida.

DETERMINAR RESPONSABILIDADES

Tras intensas labores, los bomberos rescataron a los ocupantes del automóvil, los tres sobrevivientes fueron trasladados a una clínica cercana donde quedaron internados. El conductor del tráiler fue llevado a la comisaría de VMT.

Debido al accidente, la avenida Pachacútec estuvo parcialmente cerrada por unas dos horas; el tránsito fue desviado por vías auxiliares. Las autoridades investigan para determinar responsabilidades en este trágico incidente.