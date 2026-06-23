Líneas 3 y 4 del Metro se conectarán con Líneas 1, 2 y Metropolitano para integrar transporte en Lima

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) prioriza la implementación de las Líneas 3 y 4 del Metro como parte de una red integrada que conectará con las Líneas 1 y 2, el Metropolitano y los corredores complementarios.

Esta articulación permitirá optimizar los desplazamientos de millones de ciudadanos entre los extremos norte, sur y este de la capital, según el Plan de Movilidad Urbana diseñado como hoja de ruta técnica para el sistema integral de transporte.

Recorrido y conexiones de líneas 3 y 4

La Línea 3, que recorrerá desde Comas hasta San Juan de Miraflores con 28 estaciones, contará con puntos de conexión clave como la Estación Central en la avenida Garcilaso de la Vega, donde se enlazará con la Línea 2 y el Metropolitano. También se integrará con la Línea 1 en la estación "Cabitos" en Santiago de Surco, y con los corredores Rojo y Azul en la estación "Conde de San Isidro", facilitando la continuidad de viajes para los residentes del norte de Lima.

La Línea 4, que unirá el Callao con Santa Anita a través de 28 estaciones, incluirá interconexiones con la Línea 2 en las estaciones "Carmen de la Legua" y "Mercado Santa Anita", y con la Línea 1 en la estación "La Cultura" en San Borja. Además, enlazará con el Corredor Complementario Rojo a lo largo de las avenidas La Marina y Javier Prado, consolidando una red articulada de transporte masivo.

Conexiones estratégicas

Estas conexiones estratégicas permitirán a los usuarios reducir significativamente los tiempos de traslado entre distritos y extremos de la ciudad, generando una movilidad más eficiente. La articulación de estos sistemas beneficiará principalmente a los residentes de Comas, Los Olivos, Independencia, Rímac y San Martín de Porres a través de la Línea 3, mientras la Línea 4 optimizará los desplazamientos entre el Callao y el este de la capital.