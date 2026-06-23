Capturan a integrantes de la banda ‘Los Conquistadores’: extorsionaban a transportistas de VMT

Agentes policiales detuvieron a dos presuntos extorsionadores venezolanos en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). Los extranjeros fueron detenidos cuando grababan las distintas unidades de transporte público.

Se les decomisó dos celulares y 14 municiones, además de cartas extorsivas donde se identificaban como integrantes de ‘Los Conquistadores’. “Comunícate o te metemos plomo. Ya verás”, se lee en los manuscritos.

RECIENTES ATENTADOS

Los intervenidos fueron identificados como Marco Blanco y Javier Molina, ambos de 28 años y de nacionalidad venezolana, quienes prefirieron guardar silencio en todo momento hasta que llegue su abogado, informa RPP.

No se descarta que esta organización criminal esté vinculada con recientes atentados contra empresas de transporte público en Lima Sur. Se trata de identificar y detener al cabecilla y otros miembros de la banda.