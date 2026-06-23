Migraciones advierte que más de 3 mil pasaportes podrían ser destruidos si no se recogen a tiempo

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que un total de 3,244 usuarios que tramitaron su pasaporte a nivel nacional aún no lo recogen. La entidad recordó a los ciudadanos que disponen de un plazo de 60 días ordinarios para activar y retirar su pasaporte en la sede donde lo tramitaron, contabilizados desde el día que se les realizó la captura de sus datos biométricos. De no hacerlo, el documento será anulado y destruido conforme a la normativa vigente.

El artículo 37° del Reglamento de la Ley de Migraciones estipula que el plazo de 60 días "constituye causal de caducidad, vencido el cual el Pasaporte Electrónico Ordinario automáticamente será anulado en el sistema, para su posterior destrucción de acuerdo al procedimiento establecido con dicho propósito", según informó la entidad migratoria.

Sedes con mayor concentración

Las sedes que concentran la mayor cantidad de pasaportes pendientes de recojo son la Agencia de Atención al Ciudadano Surco (918), la sede central de Breña (673) y el Centro MAC Lima Norte (204). Otras sedes con documentos sin recoger incluyen el Centro MAC Arequipa (210), Migracentro Primavera (197), Centro MAC Lima Este (170) y Centro MAC Lima Sur (157).

Recojo de pasaportes y pagos

Migraciones instó a estas personas a recoger sus pasaportes dentro del plazo establecido, de lo contrario tendrán que tramitar uno nuevo, previo pago de la tasa de S/120.90 en el Banco de la Nación o págalo.pe con el código 01810, y reserva de una cita. Desde el pasado 1 de junio, Migraciones inició la atención para el trámite de pasaporte sin cita previa, medida que ha permitido atender a más de 68 mil ciudadanos en sus primeras tres semanas.