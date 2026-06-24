Cercado de Lima: trabajadora de la ATU fallece tras ser atropellada por bus del Corredor Azul

Una trabajadora de orientación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) falleció la mañana de este miércoles 24 de junio, tras ser atropellada por una unidad del Corredor Azul, en el Cercado de Lima.

La víctima fue identificada como Ana Castro Garay, quien desempeñaba funciones de apoyo en la regulación del tránsito en el carril exclusivo del sistema de transporte en el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y Wilson, una zona de alto tránsito vehicular en el centro de la capital.

Se sabe que la trabajadora se encontraba colocando y retirando conos para permitir el desplazamiento de las unidades del Corredor Azul cuando ocurrió el accidente. Ella habría retirado uno de los conos y dado pase a un bus del servicio, pero por razones que son materia de investigación, el conductor habría realizado una maniobra de retroceso y la impactó. Tras el impacto, la trabajadora perdió el equilibrio y cayó sobre la vía, siendo posteriormente arrollada por la unidad de transporte, lo que le ocasionó la muerte de manera inmediata.

Intervienen a conductor e inician investigación

El conductor del bus permaneció en el lugar y fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras agentes policiales y personal de Serenazgo acordonaron el área para facilitar las diligencias y la recolección de evidencias.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente, incluyendo la revisión de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, a fin de esclarecer las causas del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.