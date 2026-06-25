Terremotos en Venezuela: bomberos peruanos se alistan para viajar y apoyar en labores de rescate

Tras los dos terremotos que azotaron Venezuela la tarde de ayer, bomberos peruanos han activado su unidad especializada USAR. 40 hombres de rojo están listos para ser movilizados en una eventual misión de apoyo en labores de rescate en el país llanero.

El equipo peruano permanece en fase de preparación operativa a la espera de la solicitud oficial de asistencia humanitaria por parte de las autoridades venezolanas. El grupo USAR Perú (Búsqueda y Rescate Urbano) es muy requerido en este tipo de situaciones.

VÍCTIMAS ATRAPADAS

USAR está conformado por rescatistas capacitados para intervenir en situaciones de alto riesgo, donde el acceso a víctimas atrapadas bajo toneladas de escombros requiere técnicas muy avanzadas, así como el manejo de estructuras frágiles y peligrosas.

El equipo de bomberos tiene certificación internacional que respalda su participación en distintas operaciones. Su preparación incluye sistemas de detección de vida bajo concreto y apoyo de canes entrenados para ubicar personas en zonas de difícil acceso.