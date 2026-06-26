Centro Histórico de Lima: nuevamente se restringirá el tránsito vehicular este sábado 27 de junio

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, dijo que este sábado 27 de junio se cerrará el tránsito vehicular en el Centro Histórico ante la movilización convocada por Roberto Sánchez, representante del partido Juntos por el Perú.

Señaló que la medida busca evitar incidentes, proteger a los transeúntes, la infraestructura y la actividad comercial. Indicó que evalúan las horas y en qué momento levantar ese cierre, información que se dará en las próximas horas.

SEGUNDA VUELTA ELECTORAL

Hace unos días, el candidato Roberto Sánchez Palomino, quien no acepta los resultados electorales de la segunda vuelta, convocó a una nueva marcha para este sábado, 27 de junio, "Llamamos al movimiento social", dijo.

"A recuperar la democracia. Llamamos a la resistencia democrática a nuestras regiones, a todo el Perú. Esa ruta a la democracia empieza este sábado en la gran convocatoria nacional aquí en la ciudad de Lima", declaró.