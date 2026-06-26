Joven fue asesinado a balazos frente a su vivienda en Ventanilla: le dispararon diez veces

Un joven, de 19 años, fue asesinado a balazos frente a su domicilio, ubicado en el Tercer Sector de Angamos, en el distrito de Ventanilla, en el Callao. Dos sujetos en motocicleta le dispararon diez veces.

Al escuchar los balazos, vecinos salieron de sus casas y trasladaron inmediatamente al muchacho al Hospital de Ventanilla. Sin embargo, pese al esfuerzo de los médicos, la víctima falleció horas después.

PRESUNTO AJUSTE DE CUENTAS

Peritos de la Policía Nacional acudieron al lugar del crimen para recabar indicios que ayuden a identificar a los homicidas. En la zona hay cámaras de seguridad que habrían captado la fuga de los asesinos.

Las autoridades no descartan que el móvil del ataque sea un presunto ajuste de cuentas, dado que, hasta el momento, los familiares del fallecido han evitado brindar mayores detalles sobre lo sucedido.