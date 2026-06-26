Lince reunirá a emprendedores y vecinos en la cuarta edición del Festival del Sabor

Con el objetivo de fortalecer el emprendimiento local y promover la gastronomía del distrito, la Municipalidad de Lince realizará este domingo 28 de junio la cuarta edición del Festival del Sabor, una feria que reunirá a emprendedores, cocineros y productores locales para ofrecer al público una amplia variedad de platos tradicionales e innovadoras propuestas culinarias.

La actividad se desarrollará desde las 11:00 a. m. en la cuadra 3 del jirón Tomás Guido y busca convertirse en un espacio de encuentro para las familias, al tiempo que genera nuevas oportunidades de negocio para los emprendedores gastronómicos del distrito.

La alcaldesa de Lince, Malca Shnaiderman, destacó que esta iniciativa forma parte de las acciones que impulsa la comuna para dinamizar la economía local y respaldar el talento de los vecinos.

"Desde el municipio tenemos el firme propósito de generar espacios seguros y rentables que impulsen la reactivación económica de nuestras familias. El Festival del Sabor es mucho más que un evento culinario; es una vitrina de oportunidades donde nuestros emprendedores demuestran de qué están hechos. Cuando apoyamos el talento de un vecino linceano, estamos apostando por el progreso de todo nuestro distrito", señaló la autoridad edil.

Durante la jornada, los asistentes podrán degustar una amplia variedad de platos típicos, postres, bebidas y otras propuestas gastronómicas elaboradas por emprendedores del distrito, en un ambiente familiar y seguro.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Lince reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la economía local, la promoción de los pequeños negocios y la puesta en valor de la identidad gastronómica del distrito, invitando a vecinos y visitantes a participar de esta gran fiesta del sabor.