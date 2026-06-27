Camioneta se despista en SJL y cae al río Rímac dejando tres heridos, entre ellos un menor

Una camioneta fuera de control se despistó, invadió la acera y derribó una valla metálica para luego caer varios metros hasta el lecho del río Rímac. El hecho ocurrió esta madrugada cerca del cruce de las avenidas Pirámide del Sol y Malecón Checa, en San Juan de Lurigancho.

Hasta tres unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia reportada minutos después de la 1:00 a.m., según informó RPP Noticias. Las causas del accidente aún no han sido esclarecidas, pero versiones preliminares apuntan a que la camioneta habría sido chocada por otro vehículo, por lo que el conductor perdió el control y terminó despistándose.

Heridos y labores de rescate

Tres ocupantes de la camioneta, entre ellos un menor de edad, resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde permanecen en observación. Un familiar de los afectados indicó que el conductor afirmó que "ese carro ha venido a una velocidad terrible que 'me chocó un poquito' y se pasó de frente al río".

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del accidente y establecieron un perímetro para realizar las diligencias correspondientes. La camioneta siniestrada fue retirada del lecho del río con la ayuda de una grúa.

Investigación en curso

Las investigaciones de la PNP, ya en marcha, determinarán las causas exactas del accidente y se espera que las cámaras de seguridad de las inmediaciones hayan captado el incidente para esclarecer lo ocurrido.