Restringen ingreso vehicular este sábado 27 por movilizaciones en el Centro Histórico de Lima

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que desde las 00:00 horas de hoy, sábado 27 de junio, se restringirá temporalmente el ingreso de vehículos al Centro Histórico de Lima, ante el anuncio de movilizaciones que podrían afectar el orden público, el patrimonio cultural y la transitabilidad en esta zona de la capital.

La medida fue dispuesta por el alcalde Renzo Reggiardo mediante la Resolución de Subgerencia n.° 002704-2026-GMU-SER. El perímetro restringido comprende las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau; los jirones Paruro y Amazonas; así como el contorno al río Rímac.

Durante la vigencia de la restricción se instalarán cierres de acceso y puntos de control en los principales ingresos al Centro Histórico, los cuales estarán a cargo de efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Excepciones y recomendaciones

La restricción no alcanzará a las ambulancias, unidades del Cuerpo General de Bomberos, vehículos de la Policía Nacional del Perú, unidades oficiales en cumplimiento de sus funciones, así como a los residentes y propietarios de inmuebles ubicados dentro del perímetro restringido. También podrán ingresar los vehículos que se dirijan a playas de estacionamiento autorizadas y las unidades destinadas al abastecimiento o desarrollo de actividades previamente autorizadas.

La comuna precisó que la medida permanecerá en evaluación permanente y podrá modificarse de acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos. La Municipalidad de Lima exhortó a los conductores, vecinos y visitantes a planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos, considerar rutas alternas y respetar las indicaciones del personal de la Policía Nacional. Además, recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales de la comuna metropolitana sobre actualizaciones de la restricción vehicular.