Caen integrantes de organización criminal que extorsionaban a comerciantes de Puente Piedra

Agentes de la Policía Nacional capturaron a tres presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la extorsión de comerciantes y pequeños empresarios del distrito de Puente Piedra y la ciudad de Huacho.

Según informó el general Jorge Luis Castillo Vargas, jefe de la Región Policial Lima, el operativo se inició tras la denuncia de una próspera comerciante de Puente Piedra, quien era víctima de constantes amenazas de muerte.

La autoridad policial señaló que la mujer, para que la dejen trabajar tranquila, realizó un depósito de S/ 4 000 a los delincuentes; sin embargo, continuaba siendo víctima de amenazas y le exigían nuevos pagos, informa RPP.

GUADERNO DE REGISTRO

Entre los detenidos se encuentran: David M. (18) facilitaba su cuenta bancaria para los depósitos; Kenny M. (37) y David R. (47), identificado como el presunto líder de la banda delincuencial; no se descarta que haya más integrantes.

Se les decomisó cinco municiones, cuatro teléfonos celulares, tarjetas bancarias y un cuaderno con nombres de personas que, según las investigaciones, eran víctimas de extorsión. El registro tiene fecha de inicio de hace dos años.