EsSalud: Línea 117 atenderá emergencias y urgencias las 24 horas durante el feriado largo

Ante el próximo feriado por el Día de San Pedro y San Pablo, el Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que la Línea gratuita 117 continuará operando las 24 horas del día para atender emergencias, urgencias y brindar orientación médica a los asegurados que requieran asistencia inmediata.

En lo que va del 2026, esta central telefónica ha recibido 219 380 llamadas provenientes de Lima y Callao. Del total de reportes, el 46 % correspondió a emergencias, el 41 % a urgencias y el 13 % a otros incidentes.

A través de la Línea 117, los usuarios pueden reportar situaciones que son evaluadas por la Central Reguladora de Urgencias y Emergencias Nacional (CRUEN), donde personal médico realiza un triaje telefónico para determinar la prioridad de atención y coordinar el envío de una ambulancia cuando el caso lo amerita.

Hasta la fecha, la central ha efectuado 94 832 triajes médicos. Entre las urgencias más frecuentes figuran los casos de neumonía, hipoglucemia y trastornos digestivos; mientras que las principales emergencias están relacionadas con dificultad respiratoria, hemorragias, crisis hipertensivas y accidentes.

La Línea 117 forma parte de la Gerencia de Oferta Flexible de EsSalud, que fue creada en 2009 y, tras su papel durante la pandemia, continúa siendo un servicio fundamental para nuestros asegurados. Durante cada llamada se evalúa el estado del paciente para tomar decisiones inmediatas que permitan proteger su salud.

Prevención durante el feriado

Los viajes y actividades propias del feriado largo incrementan el riesgo de accidentes domésticos y de tránsito. Por ello, el médico emergencista del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE), Dr. Harol Castillo, recomendó evitar los excesos, mantener una vigilancia permanente sobre niños y adultos mayores y viajar siempre con un botiquín de primeros auxilios.

Asimismo, recordó que, ante un accidente, es importante actuar de manera adecuada: inmovilizar fracturas, aplicar la maniobra de Heimlich en casos de atragantamiento, colocar de costado a personas con intoxicación alcohólica y enfriar las quemaduras únicamente con abundante agua.

EsSalud recordó que la Línea gratuita 117 permanece disponible las 24 horas del día para brindar orientación médica, atender urgencias y emergencias, y coordinar el traslado en ambulancia cuando la evaluación médica así lo requiera.