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Hace 5 horas

Disparan contra mototaxistas en el Callao: dos fueron hospitalizados con heridas de consideración

Los lesionados fueron identificados como Anthony Emmanuel Márquez Parra, de 38 años, y Eduard José Benítez Gallardo, de 33 años, ambos de nacionalidad venezolana.

Foto RPP



Un ataque a balazos se registró en el cruce de las avenidas Bocanegra y Dominicos en el Callao. Sujetos dispararon contra dos mototaxistas que esperaban pasajeros cerca de un grifo.

Los heridos fueron identificados como Anthony Emmanuel Márquez Parra, de 38 años, y Eduard José Benítez Gallardo, de 33 años, ambos de nacionalidad venezolana, informa RPP.

INVESTIGAN MÓVIL DEL ATAQUE 

Fueron auxiliados por transeúntes y otros mototaxistas, quienes los trasladaron a emergencia del Hospital II Luis Negreiros; trascendió que presentaban heridas de consideración.

El móvil del atentado es materia de investigación. Según las cámaras de seguridad, los dos criminales, que estaban a bordo de una moto, escaparon con dirección a San Martín de Porres.


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