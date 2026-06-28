Disparan contra mototaxistas en el Callao: dos fueron hospitalizados con heridas de consideración

Un ataque a balazos se registró en el cruce de las avenidas Bocanegra y Dominicos en el Callao. Sujetos dispararon contra dos mototaxistas que esperaban pasajeros cerca de un grifo.

Los heridos fueron identificados como Anthony Emmanuel Márquez Parra, de 38 años, y Eduard José Benítez Gallardo, de 33 años, ambos de nacionalidad venezolana, informa RPP.

INVESTIGAN MÓVIL DEL ATAQUE

Fueron auxiliados por transeúntes y otros mototaxistas, quienes los trasladaron a emergencia del Hospital II Luis Negreiros; trascendió que presentaban heridas de consideración.

El móvil del atentado es materia de investigación. Según las cámaras de seguridad, los dos criminales, que estaban a bordo de una moto, escaparon con dirección a San Martín de Porres.