Red de teleféricos en Lima: ATU revela cómo funcionará el sistema

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) brindó detalles sobre el ambicioso proyecto que promete contribuir al descongestionamiento vehicular y a un mejor ordenamiento del sistema de transporte en Lima Metropolitana.

Se trata de la Red Metropolitana de Teleféricos, un plan que contempla ocho líneas que conectarán 11 distritos de Lima y Callao, siendo los principales beneficiados los ciudadanos que residen en las zonas más altas de la capital.

Además, estas líneas tendrán conexión con otros medios de transporte masivo de la Municipalidad de Lima, como la Línea 1 del Metro de Lima, con el objetivo de integrar y optimizar la movilidad urbana.

MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE

Estas ocho líneas estarán distribuidas en distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Callao, Villa María del Triunfo, así como en zonas altas de los cerros de El Agustino y La Victoria.

Asimismo, la inversión estimada para este proyecto bordea los 950 millones de dólares y está proyectada para ejecutarse en un plazo de 20 años. Sin embargo, según la planificación de corto plazo de la ATU, el primer teleférico podría estar operativo en un periodo de entre cinco y seis años.

PROYECTO EN EJECUCIÓN

Por otro lado, el proyecto más priorizado es la línea que conectará la estación Los Jardines, en San Juan de Lurigancho, con San Martín de Porres, teniendo como punto de conexión una estación cercana al sistema del Metropolitano de Lima. “Es un proyecto muy importante (...) en cambio esto como es vía aérea, traspasas todos los cerros y te vas a demorar 18 minutos ahorrando 40 minutos de viaje”, indicó Gustavo Díaz Paz trabajador de la ATU.