¡Calor intenso! Lima podría llegar hasta los 27 grados

Las altas temperaturas registradas al inicio del invierno en Lima han generado sorpresa entre la población, ya que, según el calendario estacional, esta época debería presentar condiciones más frías de lo habitual. Esta situación estaría relacionada con la influencia del fenómeno de El Niño.

Este incremento térmico ha provocado que las altas temperaturas se conviertan en protagonistas, llevando a que muchos ciudadanos opten por acudir nuevamente a las playas durante los próximos meses.

Según lo señalado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), las temperaturas se encuentran por encima de lo normal y, en algunos sectores de la costa, los valores podrían superar hasta en 5°C lo habitual.

UN INVIERNO CALUROSO

Según el organismo meteorológico, en Lima, algunos distritos cercanos al mar registran temperaturas entre 17 y 23 grados, mientras que en zonas como Ate, Santa Anita, La Molina y San Juan de Lurigancho las temperaturas podrían alcanzar hasta los 27 grados.

Esto ha llevado a que la ciudadanía retome actividades y un estilo de vida más propio de épocas de verano, siendo una de las más resaltantes la concurrencia a las playas durante algunos fines de semana.