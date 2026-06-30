¡Atención pasajeros! Ruta 1180 cambia de nombre desde julio

La Empresa de Transportes Nueva América presentó una modificación en la identificación de su tradicional ruta que tomará vigencia a partir de julio. La compañía anunció que sus unidades contarán con un nuevo símbolo visual con el objetivo de mejorar el reconocimiento por parte de los pasajeros.

Pese a este cambio, la empresa precisó que el servicio no sufrirá alteraciones en su recorrido habitual, el cual conecta los distritos de Carabayllo y San Juan de Miraflores, atravesando diversos puntos de Lima Metropolitana.

Asimismo, la medida busca evitar confusiones con otras líneas de transporte que utilizan colores o diseños similares, reforzando así la identificación de sus unidades en la vía pública.

NUEVO DISTINTIVO DEL SERVICIO

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, Nueva América informó que su servicio será identificado como Ruta 1180, incorporando el número 80 como nuevo distintivo en reemplazo de la letra A. “Para que identifiques nuestra ruta fácilmente y evites confusiones con empresas que usan nuestros colores y diseños de forma inescrupulosa. La misma ruta, el mismo compromiso y la misma confianza de siempre”, señaló la empresa.

Por otro lado, la compañía aclaró que esta actualización es únicamente visual y no implica cambios en el trayecto ni en la operación del servicio, por lo que los usuarios podrán continuar utilizando la ruta con normalidad desde julio.