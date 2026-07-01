Gobierno transfiere más de S/ 79 millones a regiones para pago de docentes que ascendieron de escala

La medida busca garantizar el cumplimiento de las remuneraciones íntegras de los docentes, en el marco de la Ley de Reforma Magisterial.

Con el objetivo de financiar el costo diferencial de la remuneración de docentes de educación básica y técnico-productiva, el Gobierno autorizó una transferencia de partidas por un monto de hasta S/ 79 millones 38 mil 236 a favor de diversos gobiernos regionales con el fin de ascender la escala magisterial tras los concursos públicos del 2025.

La medida busca garantizar el pago de las remuneraciones íntegras mensuales de los profesores que lograron mejorar su ubicación en la carrera pública magisterial, en el marco de la Ley N.° 29944, Ley de Reforma Magisterial.

Según lo dispuesto, los recursos provienen del presupuesto del Ministerio de Educación y se ejecutan conforme a lo establecido en la Ley N.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

RECURSOS PARA EL PAGO DE DOCENTES

La transferencia fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 123-2026-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, y cuenta con las firmas del presidente José María Balcázar, el ministro de Economía y Finanzas Rodolfo Acuña y la ministra de Educación María Cuadros.

Asimismo, la norma precisa que los recursos asignados no podrán ser utilizados para fines distintos a los establecidos, bajo responsabilidad administrativa, asegurando así su correcta ejecución en beneficio del personal docente.

CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS SALARIALES

De esta manera, el Ejecutivo busca fortalecer el cumplimiento de los compromisos salariales con los maestros que han ascendido en la escala magisterial, garantizando la continuidad del pago en las regiones del país.