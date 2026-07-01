Patricia Juárez pide a Roberto Sánchez reconocer resultados electorales tras conteo de la ONPE

Además de pedir el reconocimiento de resultados, la parlamentaria advirtió que el próximo gobierno deberá enfocarse en retos urgentes como la llegada del fenómeno de El Niño.

Tras hacerse oficial el conteo al 100% por parte la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, exhortó este lunes a Roberto Sánchez a aceptar los resultados de la segunda vuelta electoral en donde se confirmar a Keiko Fujimori en el primer lugar del balotaje.

Asimismo, señaló que, tras concluir el conteo oficial, el siguiente paso es la proclamación de resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la cual estaría prevista para el próximo 3 de julio.

RESPETAR EL PROCESO DEMOCRÁTICO

En declaraciones para RPP, la legisladora recomendó al candidato de Juntos por el Perú tomar decisiones de manera autónoma y no dejarse influenciar por su entorno, remarcando que el país necesita mantener la calma y respetar los principios democráticos. “Creemos que lo que ya viene es la proclamación. El tema está concluido y terminado el conteo. Lo que resta es que el señor Roberto Sánchez pueda reconocer los resultados”, indicó.

Además, agradeció a los ciudadanos que respaldaron la candidatura de Fuerza Popular y aseguró que la prioridad será gobernar para todos los peruanos, independientemente de la opción política por la que hayan votado.

FENÓMENO DEL NIÑO

Finalmente, advirtió sobre la importancia de atender temas urgentes como el fenómeno de El Niño, al señalar que el país debe prepararse ante posibles impactos climáticos en los próximos meses.