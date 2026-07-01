SJL: cúster impacta contra transeúntes tras balacera

Una escena de terror se registró en San Juan de Lurigancho cuando una cúster de transporte público perdió el control y terminó chocando contra un automóvil, una motocicleta estacionada y varios transeúntes que se encontraban cerca de un paradero. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y es investigado por las autoridades.

Las imágenes muestran el momento en que el conductor desvía bruscamente la unidad antes de producirse el impacto. Dos peatones lograron salvar sus vidas de manera milagrosa; incluso, el parabrisas del vehículo cayó sobre uno de ellos, quien consiguió ponerse de pie pocos segundos después del accidente.

Según las primeras informaciones, el conductor habría sido amenazado por dos presuntos extorsionadores que viajaban dentro de la cúster, situación que habría provocado que perdiera el control del vehículo. No obstante, esta versión aún forma parte de las investigaciones que realiza la Policía Nacional.

CAEN PRESUNTOS EXTORSIONADORES

Tras el accidente, los agentes intervinieron la unidad y detuvieron a dos sospechosos que se encontraban en su interior. De acuerdo con la información preliminar, ambos portaban armas de fuego y son investigados por su presunta participación en el hecho, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.