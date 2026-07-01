La Victoria: denuncian presuntos casos de acoso entre estudiantes en colegio San José Obrero

Una madre de familia denunció que su hija de 14 años habría sido víctima de presuntos actos de acoso por parte de compañeros de su mismo grado en la institución educativa San José Obrero, en el distrito de La Victoria. Según su testimonio, la menor decidió contar lo ocurrido luego de permanecer en silencio durante un tiempo.

Familias piden investigación del caso

De acuerdo con la denunciante, tras comunicar los hechos a la dirección del colegio no habría recibido la respuesta que esperaba. Además, señaló que, al formalizar la denuncia, su hija relató otros presuntos episodios ocurridos dentro del plantel, entre ellos tocamientos indebidos, exhibición de partes íntimas y constantes invitaciones por parte de algunos estudiantes para acudir al baño.

Tras conocerse el caso, otras madres de familia expresaron su preocupación y se sumaron al pedido de una investigación. Algunas afirmaron que, luego de exigir acciones por parte de la institución educativa, sus hijos estarían siendo objeto de presuntas represalias dentro del colegio.

Durante la elaboración del informe, el equipo periodístico intentó obtener la versión de la dirección de la institución educativa; sin embargo, no obtuvo respuesta. El caso deberá ser evaluado por las autoridades competentes, mientras se hizo un llamado a la UGEL 03 y al Ministerio de Educación para que determinen las responsabilidades correspondientes y activen los protocolos de protección para los estudiantes.