San Bartolo: oleaje anómalo provocó enormes forados en pistas y veredas del malecón

Los vecinos del distrito de San Bartolo reportaron la aparición de grandes forados en varios sectores de las veredas y pistas del Malecón Rivera Norte, debido al oleaje anómalo que afecta al litoral.

Según indicaron a RPP, el año pasado se produjo el primer agujero, y para enero del 2026 hubo dos más. Sin embargo, el que más preocupó a los residentes fue un cuarto hueco que apareció en el mes de mayo.

REPARAR PISTAS Y VEREDAS

“Los huecos empezaron hace tiempo; solicitamos al municipio que haga los arreglos. Al no hacerlos, los huecos se han puesto de un tamaño increíble; uno llegó a tener 6 por 6 de diámetros”, dijo una residente.

Denuncian que la semana pasada trabajadores del municipio comenzaron a reparar las veredas y las pistas afectadas por el oleaje, pero desde el pasado 30 de junio ya no los volvieron a ver y todo sigue igual.