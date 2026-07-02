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Hace 30 minutos

San Bartolo: oleaje anómalo provocó enormes forados en pistas y veredas del malecón

Según los vecinos, el año pasado se originó el primer agujero, y para enero del 2026 hubo dos más. Pero el que más preocupó a los residentes fue un cuarto forado que apareció en mayo.

Foto RPP



Los vecinos del distrito de San Bartolo reportaron la aparición de grandes forados en varios sectores de las veredas y pistas del Malecón Rivera Norte, debido al oleaje anómalo que afecta al litoral. 

Según indicaron a RPP, el año pasado se produjo el primer agujero, y para enero del 2026 hubo dos más. Sin embargo, el que más preocupó a los residentes fue un cuarto hueco que apareció en el mes de mayo.

REPARAR PISTAS Y VEREDAS

“Los huecos empezaron hace tiempo; solicitamos al municipio que haga los arreglos. Al no hacerlos, los huecos se han puesto de un tamaño increíble; uno llegó a tener 6 por 6 de diámetros”, dijo una residente.

Denuncian que la semana pasada trabajadores del municipio comenzaron a reparar las veredas y las pistas afectadas por el oleaje, pero desde el pasado 30 de junio ya no los volvieron a ver y todo sigue igual.


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