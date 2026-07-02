Denuncian que policías recomendaron negociar con extorsionadores tras robo de vehículo

Una mujer denunció que, luego del robo de la miniván de su esposo, comenzó a recibir llamadas de extorsionadores que exigían S/ 10 mil para devolver el vehículo. La familia asegura que, al acudir a la comisaría de Santiago de Surco, les recomendaron negociar con los delincuentes.

Según la denuncia, el vehículo, una miniván Suzuki del 2018, era la principal herramienta de trabajo de la víctima. Ante la falta de apoyo, el propietario aceptó reunirse con los extorsionadores y logró reunir S/ 3 mil, pero tras entregar el dinero no recuperó la unidad.

Los denunciantes también señalaron que no recibieron apoyo para acceder a las cámaras de seguridad de la zona y que no les entregaron una copia de la denuncia presentada. Además, cuestionaron la respuesta brindada por los agentes policiales.

Durante el programa de La Calle No Calla, un exoficial de la Policía explicó que, en algunos casos, la recomendación de negociar podría responder a una estrategia para seguir el rastro de los delincuentes. No obstante, advirtió que existe un problema de comunicación con las víctimas y recordó que quienes consideren que no fueron atendidos adecuadamente pueden presentar una denuncia ante la Inspectoría General de la PNP.