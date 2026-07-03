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Hace 2 horas

Capturan a presunto asesino de policía en Comas: agente investigaba acciones de una banda criminal

La organización delincuencial indagada sería 'Los Gallegos del Norte', cuyo cabecilla, al ver el exhaustivo trabajo del efectivo, habría ordenado atentar contra su vida.

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En un amplio operativo, la Policía Nacional detuvo a Ángel C., de 22 años, quien habría asesinado a balazos al efectivo Jairo Gamboa, el pasado 13 de marzo, mientras el agente jugaba fútbol en la cancha de un club deportivo de Comas.

Según el Mayor de la Policía Johnny Mota, jefe de la División de Investigación de Homicidios, el detenido tiene antecedentes policiales y habría asesinado al efectivo por la investigación que realizaba contra una banda criminal.

DETENCIÓN PRELIMINAR

La autoridad policial dijo también que la organización criminal investigada sería 'Los Gallegos del Norte', cuyo cabecilla, al ver el exhaustivo y eficiente trabajo que realizaba este efectivo policial, habría ordenado atentar contra su vida.

En tanto, a Ángel C. se le impuso detención preliminar por siete días mientras continúan las investigaciones. Su cómplice en el crimen es Juan G.; fue quien condujo la motocicleta en la que escaparon luego de ultimar al agente policial.


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