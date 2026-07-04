Capturan a banda 'Los remanentes del terror': usaban stickers para extorsionar a transportistas en Gamarra

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron en el distrito de Santa Anita a cuatro sujetos pertenecientes a una banda que extorsionaba a choferes de transporte público en la ruta hacia Gamarra, en La Victoria.

Los sujetos se hacían conocer como 'Los remanentes del terror', quienes presionaban a los conductores con pagos diarios y amenazas de violencia. Los cuatro detenidos, identificados como alias 'Chili' (42), Bryan Rojas Palacios (28), José Romero (28) y Jerdys Pineda (26), tienen antecedentes por delitos como extorsión, robo agravado, secuestro y tráfico de drogas.

Colocaban sticker y atacaban a quienes se resistían

El coronel Castillo, jefe de la Región Policial Lima Centro, detalló que los extorsionadores colocaban adhesivos en las unidades para identificarlas y exigir el pago de 10 soles diarios. Quienes se negaban a cumplir con el cobro eran intimidados o atacados.

"Mantenían en su obra, y con miedo a estas combis, que tenían como ruta, Santa Anita y Gamarra, en la victoria, y viceversa. Se caracterizan por poner stickers a los vehículos con los cuales las identificaban para cobrarles 10 soles diarios, aquel que no se alineaba inmediatamente aplicado en la violencia", manifestó Castillo.

Evidencia incautada

Durante el operativo, los efectivos policiales decomisaron tres artefactos explosivos, cerca de 300 ketes de pasta básica de cocaína y tres celulares que contenían mensajes de amenaza y datos de víctimas.