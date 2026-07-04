Chorrillos: sicarios en moto asesinan a balazos a hombre dentro de su auto

Un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba en el interior de su vehículo frente a una tienda de multiservicios ubicada en el sector 13 de octubre, a la altura de la zona conocida como "Canchita Negra", en Chorrillos.

De acuerdo a RPP Noticias, la víctima identificada como Javier Adrián Moreno Rodríguez se encontraba dentro de su vehículo cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se aproximaron y abrieron fuego.

Los disparos también alcanzaron un taxi que se encontraba estacionado al costado del auto de la víctima. Los sujetos huyeron por la avenida Juan Bautista tras cometer el crimen, según informaron fuentes policiales.

Preocupación de vecinos e investigaciones

El homicidio generó alarma entre los residentes del sector, quienes cuestionaron la efectividad de las medidas de seguridad en el distrito pese a la vigencia del estado de emergencia. Los vecinos exigieron mayor presencia policial y acciones concretas para frenar la ola de violencia.

Agentes de la comisaría de Mateo Pumacahua iniciaron las investigaciones y manejan como principal hipótesis un ajuste de cuentas. Las cámaras de seguridad del establecimiento comercial serán revisadas para identificar y dar con el paradero de los responsables de este nuevo crimen.