Congreso de la República otorga distinción al Colegio de Nutricionistas del Perú

El Congreso de la República otorgó una distinción honorifica a los profesionales de la salud, en el marco del Día del Profesional de la Salud.

Entre los homenajeados destaca el Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) que recibió un reconocido homenaje y reconocimiento a la valiosa labor que desempeñan.

El congresista Edgard Tello Montes, destacó el esfuerzo y sacrificio de cada uno de los profesionales de la salud que constituyen los verdaderos héroes civiles de la patria que visten el uniforme de la salud a pesar de contar con recursos limitados superando la adversidad contribuyen al bienestar de la nación.

ESTRICTA JUSTICIA SOCIAL

Dijo que este reconocimiento que entrega el Congreso a los profesionales de la salud, no es un simple acto protocolar sino una estricta justicia social para decirle al país que estos profesionales merecen condiciones dignas.

“Hoy celebramos su entrega y renovamos el compromiso legislativo de seguir trabajando por un sistema de salud justo y humano”, expresó el parlamentario.

A su turno la Decana del Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) Magister Nut. Rosa Elena Cruz, con una amplia trayectoria en Salud y Nutrición Pública, indicó que este homenaje del Parlamento Nacional es muy especial, puesto que, en el mismo lugar hace un tiempo fueron ofendidos y denigrados y ahora son reconocidos.

Precisó que el CNP cuenta con valiosos expertos en nutrición en más 9 ámbitos de acción con diferentes especialidades, magisters, doctores, que cumplen un papel prioritario e irremplazable en el equipo multidisciplinario en favor de los peruanos.

Asimismo, refirió que, gracias a la presencia de nutricionistas en los puestos decisores del Programa de Alimentación Escolar desde finales del 2025, es que se NO se han registrado intoxicaciones a las que ya estábamos acostumbrados y ahora solo queda mejorar la diversificación de la alimentación programada, pero con alimentos seguros y nutritivos, sin alimentos especiales para el programa.

“Es muy importante que el nutricionista esté siempre participando en seguridad alimentaria, alimentación y nutrición, en todos los programas del país porque al final el beneficio es para la población peruana”, recordó.

POBLACIÓN VULNERABLE

La Magister Nut. Rosa Elena Cruz, dijo que el proyecto de la Ley del ejercicio profesional del Nutricionista busca prioritariamente, acercar una atención en nutrición del profesional formado científicamente en nutrición a la población más vulnerable de país, pero que a un colegio profesional no le importó y sin leer el pre dictamen ya corregido por mesas de trabajo donde estuvo presente en dos ocasiones, creó un complot bastante claro y visto por todos en las redes contra nuestro proyecto de ley a pesar de contar con ya más de 10 opiniones favorables de instituciones de alto prestigio.

En ese sentido, adelantó que seguirán trabajando de la mano con el Congreso para que la Ley del ejercicio profesional del Nutricionista sea una realidad y no continúe beneficiándose con la consulta de un nutricionista solo a la población peruana con el mayor poder adquisitivo del país.