Crimen en SMP: mujer es asesinada a balazos por posible ajuste de cuentas

Una mujer de 32 años fue asesinada a balazos por un presunto sicario. El hecho ocurrió en la calle El Bosque, una zona con escasa iluminación, cerca de un colegio, ubicado en el distrito de San Martín de Porres.

Según América Noticias, la víctima fue identificada como Leonela María Patricio Anticona. La Policía Nacional investiga el crimen como un presunto caso de sicariato. Testigos señalaron que un auto negro se detuvo en el lugar y la mujer bajó por motivos que aún se investigan.

Luego, uno de los ocupantes disparó contra la víctima y huyó junto a los otros sujetos que serían sus cómplices. Los vecinos dieron aviso a los servicios de emergencia tras escuchar los impactos de bala.

Investigaciones en curso

Personal del SAMU llegó al sitio, pero solo confirmó el fallecimiento de la mujer debido a la gravedad de las heridas. Según la Policía, en el vehículo viajaban al menos tres personas, el conductor, el presunto agresor en el asiento del copiloto y otro ocupante en la parte trasera.

Agentes de la comisaría de Pro acordonaron la zona para recoger las evidencias, mientras el Ministerio Público realizó las diligencias y autorizó el levantamiento del cuerpo. El caso quedó a cargo del Depincri de San Martín de Porres.