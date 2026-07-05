MML dispone embanderamiento obligatorio en el Cercado de Lima: advierten multas de hasta S/5.500

La Municipalidad Metropolitana de Lima recordó que, del 15 al 31 de julio, es obligatorio el embanderamiento de viviendas, edificios y comercios en el Cercado de Lima. La norma busca promover el civismo en el marco de los 205 años de independencia del Perú.

La bandera debe ubicarse en la parte superior central del inmueble, sostenida por un asta. No se permite colocar más de una bandera por predio, ni ubicarla en ventanas, balcones o puertas. Tampoco se pueden usar ejemplares deteriorados, rotos o descoloridos.

Sanciones económicas

Las multas se aplican según la zona. En el Centro Histórico, la sanción es de S/1,375; en el resto del Cercado, de S/550. El uso inapropiado o la alteración ofensiva del diseño de la bandera puede generar una multa de S/5,500.

La Gerencia de Fiscalización y Control realiza acciones informativas para promover el cumplimiento voluntario antes de aplicar sanciones. La Municipalidad subraya que el incumplimiento puede derivar en un procedimiento administrativo según la Ordenanza N° 2200, e invita a vecinos y comerciantes a participar de las celebraciones patrióticas con respeto a los símbolos nacionales.