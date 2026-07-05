Voraz incendio redujo a cenizas un solar en Magdalena: varias familias resultaron damnificadas

Esta madrugada, momentos de tensión vivieron vecinos de un solar en Magdalena del Mar, tras registrarse un incendio que se propagó rápidamente. La emergencia se produjo en la cuadra 2 del jirón Ayacucho.

Las 12 viviendas, construidas de quincha y adobe, fueron consumidas en poco tiempo por el fuego; las columnas de humo y las llamas eran visibles a varias cuadras; los bomberos trabajaron arduamente.

POSIBLE CORTOCIRCUITO

Los residentes, varios acompañados por sus mascotas, evacuaron de inmediato tras escuchar las alarmas. Varias familias lo perdieron todo, no pudieron rescatar nada, pues el fuego se extendió a velocidad.

Controlada la emergencia, que afortunadamente no dejó víctimas, las autoridades comenzaron las diligencias para determinar el origen del incendio. Entre las hipótesis preliminares figura un posible cortocircuito.