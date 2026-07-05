INSNSB: niña con sordera dejó el silencio tras recibir un moderno implante coclear

Aleyda inicia una nueva vida. Tras cinco años de vivir en el silencio, la pequeña pudo experimentar, por primera vez, sonidos y sensaciones hasta ahora desconocidos, y que se hizo posible gracias al implante coclear que le colocaron en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSNSB).

Este instante de alegría para sus padres, Lizeth y Paolo, se vivió durante la activación del implante que conecta con un audífono externo colocado en el oído derecho. En medio de su inocencia, la niña se paralizó y miró a sus progenitores como buscando respuestas a esas nuevas sensaciones.

Ella nació con una malformación interna en ambos oídos, específicamente una hipoplasia coclear o coclear pequeña en el oído derecho y una aplasia de nervio auditivo (ausencia de nervio auditivo), diagnóstico confirmado el año pasado gracias a estudios especializados hechos en el INSNSB.

IMPLANTE COCLEAR

La cirugía para la colocación del implante coclear a nivel interno fue el último 26 de mayo, en una intervención que duró cerca de siete horas debido a que la malformación que presenta la menor hacía difícil la colocación del dispositivo, y finalmente solo se le puso en el oído derecho.

“Ha sido una cirugía difícil, pero hoy vemos una buena respuesta; hoy comienza para Aleyda su vida auditiva”, expresó a la agencia Andina el Dr. Francis Martínez, médico otorrinolaringólogo a cargo de estas intervenciones.