¡Cambio de fecha! JNJ aplaza entrevista clave para elegir al jefe de la ONPE

La JNJ publicará este mes los resultados finales y el cuadro de méritos que definirá al nuevo titular de la ONPE.

El cronograma para concurso público destinado a seleccionar al próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fue reestructurado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), luego de que el proceso quedará con un único postulante en carrera.

Según lo acordado por el pleno de la JNJ en sesión extraordinaria, la entrevista personal, última fase de evaluación, se realizará el próximo 14 de julio en la sede institucional ubicada en San Isidro, siendo una etapa determinante para definir a la persona que asumirá la conducción del organismo electoral.

La modificación del calendario se produce tras la reincorporación de Carlos Martín Loyola Escajadillo al concurso, permitiendo que el proceso continúe luego de enfrentar cuestionamientos y la posibilidad de ser suspendido.

RESULTADOS Y JURAMENTACIÓN

La evaluación presencial está programada para las 11:00 de la mañana y, una vez concluida, la JNJ publicará las calificaciones obtenidas, el cuadro de méritos y el resultado de la votación que definirá oficialmente al ganador de la convocatoria.

De mantenerse el cronograma sin nuevas variaciones, el nuevo titular de la ONPE asumirá funciones durante una ceremonia de juramentación prevista para el 16 de julio.

PROCESO CONTROVERSIAL

Por otro lado, el proceso estuvo marcado por controversias luego de que la postulante Amparo Ortega Campana renunciara por motivos de salud y Loyola Escajadillo fuera inicialmente excluido por no consignar información relacionada con procesos judiciales en curso. Sin embargo, tras presentar un recurso de reconsideración, el pleno de la JNJ decidió reincorporarlo, dejando abierta la etapa final del concurso.