Heroína de cuatro patas: así fue la misión salvavidas de la perrita rescatista Kaira en Venezuela

Su alerta permitió a los rescatistas concentrar esfuerzos y concretar uno de los rescates más esperanzadores de la emergencia.

Los operativos de rescate por parte del Grupo USAR del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, siguen siendo vitales, donde Kaira, una perrita rescatista se convirtió en una de las protagonistas de las labores de rescate desplegadas en Venezuela. Gracias a su capacidad de búsqueda, la can logró localizar con vida a una mujer de 60 años que permanecía atrapada entre los escombros.

La ubicación exacta de la sobreviviente fue posible tras la alerta emitida por Kaira durante una de las inspecciones realizadas en las zonas afectadas. Esta señal permitió que los rescatistas concentraran sus esfuerzos en el punto indicado y lograran concretar el rescate.

TRABAJO EN CONDICIONES EXTREMAS

Según explicaron sus guías, Kaira enfrentó condiciones especialmente complejas debido a las altas temperaturas y a la presencia de escombros, estructuras inestables y olores provenientes de cuerpos en descomposición. Pese a ello, logró identificar señales de vida y descartar zonas donde no había sobrevivientes.

El subteniente Daniel Herrera indicó para Conexión, que la canina demostró una notable capacidad para diferenciar rastros biológicos y concentrarse únicamente en la búsqueda de personas con vida, una habilidad clave en operaciones de rescate de gran magnitud. “No nos esperábamos un clima tan caliente, un clima tan caluroso. Si para mí era estresante o para el resto de compañeros era estresante. Imagínate lo que era para el perro”, indicó.

DURO ENTRENAMIENTO

Para desarrollar estas capacidades, Kaira fue entrenada durante años en un centro especializado ubicado en Pachacámac, donde los perros rescatistas practican en escenarios que simulan desastres reales.

De acuerdo con el capitán Gustavo Villavicencio, la formación de un can de búsqueda puede demandar más de tres años con jornadas de entrenamiento diseñadas para convertir el rescate en una respuesta natural orientada a salvar vidas. “Estamos hablando de 90 horas mensuales durante 3 años, entonces es mucho tiempo, 5 días a la semana, 5 horas por día es bastante tiempo”, manifestó.