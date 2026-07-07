¡Conmovedor homenaje! Adultos mayores agradecen a la maestra que les enseñó a leer y escribir

Más de 270 asegurados han retomado su formación académica a través de los espacios educativos de Yuyaq, promoviendo una educación sin límites de edad.

Se registraron diversas celebraciones por el Día del Maestro, donde miles de estudiantes reconocieron el impacto de los docentes en sus vidas y en su formación académica, agasajándolos de manera simbólica con melodías, mensajes de agradecimiento y abrazos.

Ese fue el caso de un grupo de estudiantes adultos mayores en San Juan de Miraflores, donde se desarrolla un programa de Educación Básica Alternativa en coordinación con el Ministerio de Educación del Perú.

UN GRATO RECONOCIMIENTO

El reconocimiento por parte de estos estudiantes se llevó a cabo en las instalaciones de Yuyaq Casa del Pensionista, espacio donde se reflejan numerosas historias de superación. Una de ellas es la de Felipa Guimaray, quien a sus 78 años logró vencer el analfabetismo y superar los antiguos prejuicios familiares que la alejaron de la educación durante gran parte de su vida.

Asimismo, destaca el caso de Edison Mosón, de 88 años, quien no pudo acceder a una educación constante debido a las duras jornadas de trabajo que enfrentó durante su infancia. Actualmente, cursa el tercer grado de primaria como parte de este programa educativo.

EDUCACIÓN SIN LÍMITES

Todas estas historias de superación no podrían hacerse realidad sin la dedicación de Antonia Aguilar, docente que dedicó 18 años de su trayectoria a la educación infantil, pero que desde hace cinco años decidió dar un giro a su carrera para enfocarse en la enseñanza de adultos mayores.

Por otro lado, estos logros también son resultado del trabajo conjunto entre la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y el Ministerio de Educación del Perú, ya que más de 270 asegurados han regresado formalmente a las aulas a través de los espacios educativos de Yuyaq. "Ver a nuestros pensionistas regresar a las aulas, cumplir metas pendientes y agradecer a sus maestros con tanto cariño nos recuerda que la educación transforma vidas a cualquier edad", manifestó Gastón Remy, jefe de la ONP.