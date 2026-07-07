¡Queda muy poco! La nueva Vía Rápida Nicolás Arriola está lista para su inauguración

Aunque aún no existe una fecha oficial de apertura, las autoridades aseguran que la obra está prácticamente concluida.

Según el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la inauguración de la Vía Rápida Nicolás Arriola, ubicada en el límite de los distritos de San Luis y La Victoria, está próxima a concretarse tras diez meses de trabajos de construcción.

La obra comprende un paso a desnivel elevado de 335 metros de longitud, equipado con dos carriles, señalización vial y accesos adecuados. Su puesta en funcionamiento permitirá mejorar la transitabilidad vehicular y contribuirá al ordenamiento del entorno urbano en esta importante zona de la capital.

AÚN NO HAY FECHA OFICIAL

Aunque Invermet y la Municipalidad Metropolitana de Lima aún no han confirmado una fecha oficial para la inauguración de la obra, a través de sus redes sociales han informado que falta muy poco para que la infraestructura sea puesta al servicio de la población.

El proyecto, que se inició en septiembre de 2025, es ejecutado por el Consorcio El Trébol y se espera que facilite la conexión entre la avenida Nicolás Arriola y el distrito de San Luis, contribuyendo a reducir los tiempos de viaje y mejorar la fluidez vehicular.