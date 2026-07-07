Emprendedores vendieron más de S/ 36 millones a través de canales físicos y digitales de Intercorp Retail

Más de 280 micro, pequeñas y medianas empresas peruanas (MIPYMES) lograron acceder a nuevos mercados y generar ventas por más de S/ 36 millones durante el 2025 gracias a Perú Pasión, una iniciativa de Intercorp Retail que conecta emprendimientos locales con empresas líderes del sector comercio, como Promart, Oechsle, plazaVea e Inkafarma.

A través de esta iniciativa, los negocios participantes vendieron más de 100 mil productos en canales físicos y digitales, lo que permitió incrementar su alcance comercial y superar los objetivos proyectados por el programa.

“Desde su creación en 2012, Perú Pasión se ha consolidado como una de las principales plataformas de articulación entre emprendedores con producción local y el mercado formal”, dijo Isabella D’Angelo, Gerente Corporativa de Sostenibilidad de Intercorp Retail y Grupo Intercorp. “Nuestro objetivo es seguir impulsando a las MYPES, que son una fuerza fundamental en la economía peruana, para que puedan desarrollar todo su potencial”, añadió.

Además del acceso a estos espacios, Perú Pasión busca fortalecer a los emprendedores y profesionalizar la gestión de sus negocios a través de capacitaciones, mentorías especializadas y oportunidades de crecimiento.

La Nueva Era Emprendedora

Los resultados de Perú Pasión fueron presentados durante el evento “La Nueva Era Emprendedora”, organizado en el marco del Día Nacional de la MYPE.

Con más de 100 emprendedores participantes, este espacio destacó los casos de éxito de Amaru Superfoods y Future Foods. Asimismo, dio a conocer herramientas de inteligencia artificial para la automatización de ventas, con una masterclass liderada por David Tafur, founder y CEO de YaVendió!

Además, Lourdes Martínez, de Lou Botanicals, compartió una charla inspiradora sobre la trayectoria y propósito que moviliza a un empresario.

El evento concluyó con un espacio de conexión entre empresarios y consultorías especializadas por las marcas del Grupo Intercorp.

Si eres emprendedor de un negocio con producción local y te interesa ingresar a plataformas de retail consolidadas, puedes postular de manera gratuita en: www.perupasion.pe