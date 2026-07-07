Menor de 13 años desaparecida en San Juan de Lurigancho fue ubicada en Cajamarca

Una madre vivió días de angustia tras la desaparición de su hija Johana Micaela, de 13 años, quien salió de su vivienda en San Martín de Porres rumbo a su colegio en San Juan de Lurigancho y no llegó a ingresar al centro educativo.

Según relató la familia, la menor solía trasladarse en mototaxi hasta su institución. Tras su desaparición, la madre señaló como sospechoso a un conductor identificado como Roel Campos, de 36 años, quien presuntamente habría tenido contacto con la adolescente.

Luego de una intensa búsqueda, la escolar fue ubicada en Cajamarca, ciudad de origen del mototaxista. La Policía la trasladó a una comisaría de la zona mientras continúan las investigaciones, mientras que el sujeto permanece no habido.

Las autoridades deberán determinar cómo la menor llegó hasta dicha región y si existió algún tipo de manipulación o contacto previo. El caso será evaluado mediante las diligencias correspondientes, incluida la participación de la adolescente en cámara Gesell.