Influencers en la mira: exposición de lujos en redes sociales podría facilitar extorsiones

Mostrar autos de lujo, fajos de billetes y un estilo de vida ostentoso en redes sociales se ha convertido en una práctica frecuente entre algunos creadores de contenido. Sin embargo, esta exposición también podría incrementar los riesgos frente a la delincuencia.

Influencers como Niño Viejo, Lord Denis y Joshua Anzola han compartido publicaciones donde predominan imágenes de vehículos exclusivos, dinero y una vida llena de comodidades. Este tipo de contenido, según especialistas, podría ser utilizado por organizaciones criminales para identificar posibles víctimas.

Casos como el de creadores que recibieron llamadas extorsivas evidencian los peligros de revelar detalles personales y económicos en internet. Los delincuentes pueden utilizar información pública para realizar amenazas, fraudes, suplantación de identidad o incluso conocer rutinas y ubicaciones.

Ante esta situación, recomiendan evitar publicar datos sensibles como lugares frecuentes, viviendas, viajes o información familiar, ya que detalles aparentemente cotidianos pueden ser aprovechados para realizar perfiles de posibles víctimas.