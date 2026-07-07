Rímac: más de 10 familias quedan afectadas tras ruptura de tubería que inundó viviendas

Más de 10 familias resultaron afectadas tras la ruptura de una tubería matriz que provocó una inundación en la zona de Villa Jardín, en el Rímac. El agua ingresó a varias viviendas desde la madrugada y dejó inmuebles en condiciones inhabitables, según denunciaron los vecinos.

Los afectados señalaron que la emergencia ocasionó filtraciones en techos y paredes, daños en muebles y riesgos por posibles cortocircuitos debido al contacto del agua con las instalaciones eléctricas. Algunas familias tuvieron que retirar sus pertenencias para evitar mayores pérdidas.

Los vecinos responsabilizaron a los trabajos de mejoramiento de veredas que se ejecutaban en la zona y pidieron una investigación para determinar qué entidad asumirá la reparación de los daños. También solicitaron apoyo para evaluar la seguridad de sus viviendas.

Sedapal informó que los reclamos deben ser presentados con la documentación correspondiente para evaluar los daños. Mientras tanto, las familias afectadas continúan esperando una solución ante las consecuencias de la inundación.