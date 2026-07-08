Solidaridad sin fronteras: Colegio de Periodistas de Lima inicia campaña de donaciones para Venezuela

En respuesta a la emergencia ocasionada por los recientes terremotos en Venezuela, el Colegio de Periodistas de Lima (CPL) puso en marcha la campaña "Unidos por Venezuela", una iniciativa solidaria que busca brindar apoyo a las familias damnificadas a través de la recolección de ayuda humanitaria.

Como parte de esta campaña, el CPL ha habilitado su sede institucional como centro de acopio, donde se recibirán alimentos no perecederos, artículos de primeros auxilios y productos de aseo personal, con el objetivo de contribuir a atender las necesidades más urgentes de las personas afectadas.

Esta acción solidaria forma parte del compromiso social que impulsa el CPL, promoviendo la participación activa de sus colegiados y de la ciudadanía en iniciativas que contribuyan a brindar apoyo a las poblaciones más vulnerables frente a situaciones de emergencia.

La convocatoria está dirigida a periodistas, comunicadores, colegiados y ciudadanía en general que deseen sumarse a esta muestra de solidaridad.

LUGAS DE ENTREGA DE DONACIONES

Las donaciones podrán entregarse en la sede del Colegio de Periodistas de Lima, ubicada en av. César Canevaro N.° 1474, Lince, hasta el 10 de agosto, en el horario de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

El CPL invita a todos los ciudadanos a ser parte de esta campaña humanitaria. Cada donación, por pequeña que sea, representa una oportunidad para llevar alivio, esperanza y solidaridad a las familias venezolanas que hoy enfrentan las consecuencias de esta tragedia.