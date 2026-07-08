Indecopi advierte multas de más de S/ 2 millones por cancelar eventos sin devolver entradas

Indecopi recordó a los organizadores de conciertos y eventos que deben cumplir con las condiciones ofrecidas a los consumidores y respetar sus derechos ante cambios o cancelaciones.

Los usuarios que compran entradas pueden verse afectados cuando se modifican artistas invitados, horarios, duración de los espectáculos o cuando los eventos son suspendidos sin una explicación ni devolución del dinero.

En caso de cancelación, las empresas tienen un plazo máximo de 15 días hábiles para realizar el reembolso correspondiente a los asistentes.

De no cumplir con esta obligación, los organizadores podrían recibir sanciones económicas que superarían los 2 millones de soles. Los consumidores pueden presentar sus reclamos ante Indecopi.