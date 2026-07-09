Ancianos escaparon de albergue y fueron brutalmente agredidos tras ser encontrados

Las denuncias apuntan a que los maltratos serían recurrentes y que el establecimiento operaría sin las autorizaciones correspondientes.

Un lamentable hecho ocurrió en Jicamarca, en el distrito de Lurigancho-Chosica, donde los días 6 y 7 de junio se reportaron agresiones contra un grupo de adultos mayores que habrían escapado de un albergue ubicado en la zona.

Asimismo, vecinos del sector denunciaron que este establecimiento operaría de manera clandestina, situación que habría propiciado la repetición de este tipo de incidentes. Debido a ello, decidieron instalar cámaras de seguridad en los alrededores para registrar los hechos.

Según las imágenes captadas, la agresión habría sido perpetrada por los propios cuidadores del lugar, quienes, al percatarse de la fuga de los ancianos, los interceptaron y los golpearon brutalmente para obligarlos a regresar al centro de rehabilitación.

CUIDADORES LOS GOLPEARON

Asimismo, la agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona, donde se observa que la persona que golpea a los adultos mayores sería uno de los cuidadores del centro de rehabilitación, situación que ha generado indignación entre los vecinos y usuarios en redes sociales.

Producto de la violenta agresión y de los constantes golpes que recibió en la cabeza, uno de los ancianos terminó desmayándose en plena vía pública. Además, otro adulto mayor también fue atacado de manera similar hasta ser reducido y arrastrado para ser reingresado por la fuerza al establecimiento.

ERAN ACCIONES REITERATIVAS

A raíz de estos hechos, se ha detectado que no sería la primera vez que se registran este tipo de agresiones. Según testimonios de vecinos y registros de las cámaras de seguridad, días antes también se habrían producido ataques violentos contra los adultos mayores por parte de estos presuntos cuidadores.