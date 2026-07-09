Proyecto del tren Lima–Chosica avanza: adenda con concesionario se firmaría en 2026

Autoridades buscan concretar durante este año los procedimientos necesarios para habilitar la conexión ferroviaria entre Lima y Chosica.

El proyecto del tren Lima–Chosica continúa sin una fecha definida para el inicio de operaciones, a pesar de que los vagones y locomotoras donados durante la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ya se encuentran en el país a la espera de entrar en funcionamiento.

Uno de los principales obstáculos para poner en marcha el servicio es la situación de la vía férrea, que actualmente se encuentra concesionada. Por ello, las autoridades deben concretar una adenda con el operador de la infraestructura antes de autorizar el inicio de las operaciones.

Al respecto, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, indicó que la expectativa es que este trámite pueda concretarse durante el presente año, lo que permitiría avanzar en la ejecución del proyecto.

ADENDA CON CONSENSIONARIO ES CLAVE

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones explicó que la iniciativa ya cuenta con un convenio marco entre la Municipalidad de Lima y el MTC, además de un segundo acuerdo suscrito junto con ProInversión para impulsar la implementación del servicio ferroviario.

Por otro lado, las autoridades precisaron que el inicio de operaciones no depende únicamente de la disponibilidad de los trenes. Debido a que la infraestructura ferroviaria se encuentra bajo concesión estatal, es necesario cumplir con una serie de procedimientos legales, siendo la firma de la adenda el paso fundamental para establecer un cronograma y concretar la conexión ferroviaria entre Lima y Chosica.