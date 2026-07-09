Vacaciones escolares: el reto de alejar a niños y adolescentes del celular

Expertos alertan sobre los riesgos del exceso de pantallas en vacaciones y recomiendan combinar la tecnología con actividades al aire libre, juegos y tiempo en familia.

Con el inicio de las vacaciones escolares, muchos niños y adolescentes incrementan el tiempo que pasan frente a celulares, tabletas, computadoras y videojuegos. La mayor disponibilidad de tiempo libre y la falta de actividades planificadas pueden favorecer un uso excesivo de estos dispositivos.

Especialistas advirtieron que el problema no está en la tecnología, sino en el desequilibrio que se produce cuando las pantallas sustituyen actividades esenciales para el desarrollo infantil, como el juego, el descanso y la convivencia familiar.

Asimismo, organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Pediatría recomiendan limitar el tiempo de ocio digital para evitar que interfiera con otras actividades fundamentales en la vida de los menores.

SE DEBEN DE ESTABLECER LÍMITES

Para la Dra. María Elena Escuza, las principales recomendaciones figuran establecer horarios para el uso de dispositivos electrónicos, promover actividades recreativas fuera del entorno digital y dar el ejemplo en casa reduciendo el uso del celular durante los momentos familiares.

También sugirió mantener rutinas equilibradas que combinen descanso, recreación y tiempo en familia. “Las pantallas no son el problema por sí mismas. El riesgo aparece cuando reemplazan actividades esenciales como el juego, el descanso o la convivencia con la familia y los amigos. El objetivo no es prohibir la tecnología, sino enseñar a utilizarla de forma equilibrada” , indicó la especialista.

LOS PROBLEMAS QUE SE GENERAN

Asimismo, la especialista alertó que una exposición prolongada a las pantallas puede generar problemas de concentración, ansiedad, alteraciones del sueño y dificultades en el desarrollo de habilidades sociales.

Por ello, destacó que las vacaciones deberían ser utilizadas como una oportunidad para fortalecer los vínculos familiares y fomentar experiencias que contribuyan al bienestar. “Las vacaciones son una oportunidad para fortalecer los vínculos y favorecer experiencias que contribuyan al desarrollo emocional. Cuando existe un equilibrio entre la tecnología, el juego, el descanso y la convivencia, los niños y adolescentes regresan a clases con mejores herramientas para afrontar los retos escolares y sociales”, finalizó.